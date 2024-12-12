В Челябинске неадекват напал на воспитателя детского сада

Полиция задержала челябинца, ворвавшегося в детский сад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вечером среды, 11 декабря, на территории детского сада в Металлургическом районе Челябинска.

Ранее о произошедшем рассказала мать воспитанников дошкольного учреждения. По словам женщины, придя за дочерьми, она увидела, как на площадке неизвестный мужчина бьет воспитательницу, которая пытается закрыт детей. Воспитанники детского сада были очень напуганы.

В полиции уточнили, что неадекват забрался на территорию дошкольного учреждения через забор и, нецензурно выражаясь, начал избивать педагога.

Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии и полицейские задержали злоумышленника. Нападавшим оказался нетрезвый 37-летний челябинец. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства.

В настоящее время он находится в специальном помещении для задержанных лиц отдела полиции «Металлургический», работа с ним продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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