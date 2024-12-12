В Челябинске изменили четыре трамвайных маршрута

Четыре челябинских трамвая изменили схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 12 декабря, маршруты трамваев №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты.

Ограничения связаны с завершением работ на переезде Черкасская – Шоссе Металлургов.

В настоящее время движение трамваев организовано до Першино. Завершить работы планируется к 17 часам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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