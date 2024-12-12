В Челябинске ухудшится качество воды

Челябинцев предупредили о возможном ухудшении качества водопроводной воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 12-13 декабря в связи с технологическими переключениями между водоводами для выполнения работ по переврезке на новый водовод в районе улицы Новороссийской возможно изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах в Ленинском районе города.

Напомним, работы на водопроводе проходят сегодня, 12 декабря. В связи с этим вчера, 11 декабря, водоснабжение было отключено в значительной части Ленинского района. Заявленный срок ограничений – до 23 часов 12 декабря.

«Уважаемые жители города, если у вас есть вопросы по качеству предоставляемых услуг, просим обращаться по телефону контактного центра 214-00-14 или по средствам электронной почты povv@voda.uu.ru», – обратились к горожанам в мэрии.

К возникшим трудностям челябинцев просят отнестись с пониманием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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