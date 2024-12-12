Южноуралец с матерью отдали мошенникам девять миллионов рублей, узнав об утечке данных

Под влиянием мошенников челябинец с матерью продали квартиру, взяли кредиты и перевели им 9 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отделе полиции «Курчатовский» 38-летний житель областного центра рассказал, что сначала ему на мессенджер поступило сообщение от якобы его бывшего руководителя, который написал, что произошла утечка информации из базы данных организации, в связи с чем сотрудники одной из силовых структур начали проверку, поэтому необходимо оказывать им содействие. Далее с челябинцем связались якобы силовики и предупредили, что никому нельзя говорить о ходе расследования.

Затем другой неизвестный, представившийся сотрудником банка, заявил, что на мужчину кто-то пытается оформить кредит, и для сохранения средств необходимо их снять и перевести на «безопасный» счет, а также оформить еще кредиты, чтобы исчерпать свой кредитный потенциал.

В течение нескольких месяцев челябинец оставался на связи с «представителями банка», оформлял кредиты и переводил деньги злоумышленникам, а также занимал средства у друзей и знакомых. Затем мошенники сообщили, что необходимо исчерпать кредитный потенциал еще и его матери, поскольку в отношении нее тоже проводится расследование. К тому моменту южноуральцы перевели уже более 6 миллионов рублей.

Позже мошенники сообщили, что неизвестные оформили куплю-продажу его квартиры. И теперь мужчине необходимо было продать ее, чтобы аннулировать сделку и вернуть жилье. Сын и мать при помощи риелтора в срочном порядке продали свою квартиру за 3 миллиона рублей, после чего мужчина обменял деньги на криптовалюту и через приложение перевел на указанный мошенниками кошелек.

В день выезда из квартиры мужчине позвонил злоумышленник и сообщил, что один из сотрудников банка скрылся вместе со всеми его деньгами. Лишь после этого челябинец понял, что попался на уловки мошенников и обратился в полицию.

По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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