Сладкие новогодние подарки в России стали покупать чаще, чем год назад

В России выросли продажи сладких подарков к Новому году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре этого года продажи сладких подарков заметно выше прошлогодних уровней. Об этом сообщает телеграм-канал аналитической компании «Чек Индекс».

Главная причина опережающего роста – отложенный с осени спрос (из-за более теплой осени россияне не слишком увлекались сладостями). Так что увлечение сладкими подарками с началом зимы растет синхронно с высокими продажами новогодней атрибутики.

Больше покупают в этом году новогодние наборы массой 800-1000 граммов, которые рассчитаны прежде всего на детей младшего и среднего школьного возраста. Средний чек на них в первую декаду декабря вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% – до 1 тысячи 301 рубля. Это, кстати, самый быстрый рост стоимости среди всех весовых категорий. Но и рост продаж в штуках здесь самый высокий – на 15%.

Прошлогодний чемпион (наборы массой 500-600 граммов) подорожал, в среднем, на 12% – до 791 рубля. Таких подарков российские магазины продали на 10% больше, чем год назад.

Самые маленькие сладкие подарки в наборе (200-300 граммов) подорожали меньше всего – на 10%. Число покупок в этой категории выросло на 12%.

В шоколадных изделиях в нынешнем декабре россияне чаще выбирают продукцию из молочного шоколада. Спрос на шоколадную продукцию растет с общим увеличением продаж кондитерских изделий в целом, на фоне укрепления потребительской уверенности, отмечают эксперты.

Средний чек на коробку шоколадных конфет вырос на 12%, до 611 рублей. В физическом выражении продажи увеличились чуть больше – на 11%.

Самый высокий рост показали шоколадные плитки. Средний чек их покупки вырос на 16% (средний чек – 315 рублей). Но столь заметный рост сказался на физических показателях (+9% в штуках).

Челябинск, Виктор Елисеев

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