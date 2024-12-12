В Челябинске начинают работу елочные базары

В мэрии Челябинска рассказали, где будет разрешена работа елочных базаров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во всех районах города согласованы места размещения предновогодних ярмарок, где можно приобрести хвойные букеты, деревья, а также другую праздничную атрибутику.
Основная часть точек продаж начнет работу в эту субботу, 14 декабря, в Калининском районе елочные базары откроются чуть позже – с 18 декабря.
«Перечень, как обычно, сформирован совместно с администрациями районов города. В случае выявления незаконных, не нанесенных на карту мест торговли, мы будем принимать соответствующие меры и привлекать к ответственности», – отметил глава города Алексей Лошкин.
В Центральном районе таких площадок будет восемь:
ул. Братьев Кашириных, 158;
ул. Братьев Кашириных, 160;
ул. Воровского, 60;
ул. Труда, 161;
ул. Энтузиастов, 18а;
ул. Худякова, 7;
площадь МОПРа, 7;
ул. Академика Королева, 24.
В Тракторозаводском районе челябинцев ждут по адресам:
между многоквартирными домами 65 и 67 по ул. Артиллерийской;
ул. Чоппа, 1а;
ул. Зальцмана, 10;
ул. Горького, 19;
ул. Комарова, 131б;
ул. Марченко, 13;
ул. Мамина, 15, 17.
В Калининском районе:
пр. Победы, 289а;
ул. 250-летия Челябинска, 17;
пр. Победы, 168;
ул. Кирова, 1б;
ул. Братьев Кашириных, 103;
ул. Братьев Кашириных, 91а;
ул. Братьев Кашириных, 124;
ул. Братьев Кашириных, 102;
ул. Чичерина, 37б;
ул. Кирова, 9а;
ул. Молодогвардейцев, 41г;
ул. Кирова, 11;
ул. Кирова, 74;
ул. Кирова, 2а;
пр. Победы, 315;
пр. Победы, 117;
пр. Победы, 113;
пр. Победы, 115.
В Советском районе:
ул. Челябинская, 5;
ул. Курчатова, 5в;
ул. Семеноводческая, 4а;
ул. Доватора, 42;
ул. Ярославская, 3;
ул. Евтеева, 4;
пер. Дачный, 20;
ул. Заслонова, 2.
В Металлургическом районе:
ул. 50-летия ВЛКСМ, 11;
шоссе Металлургов, 19;
ул. 50-летия ВЛКСМ, 35, 37;
ул. Сталеваров, 66;
остановка «Сталеваров» возле сквера Победы;
ул. 60-летия Октября, 26;
ул. Прокатная, 24;
пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова;
пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева;
севернее домов 1 и 3 по ул. Комаровского;
шоссе Металлургов, 70;
ул. Румянцева, 33.
В Ленинском районе:
ул. Агалакова, 66;
ул. Барбюса, 78;
ул. Гагарина, 4б;
ул. Гагарина, 5;
ул. Гагарина, 25;
ул. Гагарина, 35;
ул. Гагарина, 50;
ул. Гагарина, 58;
ул. Дзержинского, 102;
ул. Дзержинского, 128;
ул. Дзержинского, 113;
между многоквартирными домами по ул. Масленникова, 8 и 10;
ул. Машиностроителей, 34;
ул. Руставели, 7;
ул. Тухачевского, 11;
ул. Энергетиков, 65;
ул. Гагарина, 18;
ул. Гагарина, 6;
ул. Гагарина, 8;
ул. Гагарина, 12;
ул. Гагарина, 52;
ул. Новороссийская, 14;
западнее зданий медгородка по ул. Электровозной 5-ой;
ул. Пограничная, 10;
ул. Вагнера, 82.
В Курчатовском районе:
пр. Победы, 204;
ул. Скульптора Головницкого, 14;
Краснопольский проспект, 13г;
ул. Чичерина, 17;
Комсомольский проспект, 70;
Комсомольский проспект, 115;
между домами по Комсомольскому проспекту, 69 и ул. Солнечной, 40;
ул. Молодогвардейцев, 25;
проспект Победы, 330а;
проспект Победы, 350а;
Краснопольский проспект, 1;
Краснопольский проспект, 7б;
ул. Профессора Благих, 59;
ул. Бейвеля, 112;
ул. Бурденюка, 1/3;
ул. Скульптора Головницкого, 28а;
ул. Шагольская, 10;
Комсомольский проспект, 36;
ул. Чайковского, 16;
Комсомольский проспект, 28.
В мэрии напоминают, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность:
для граждан – предупреждение или штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей,
для должностных лиц – предупреждение или штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей,
для юридических лиц – предупреждение или штраф от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
Кроме того, в качестве одной из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении полиция вправе изъять продукцию.
Также предпринимателям напоминают, что в соответствии с заключенными договорами на предоставление торгового места на елочных базарах, они за собственный счет должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января 2025 года.
При этом складировать хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории Челябинска, запрещено. Их необходимо вывезти на полигон ТБО.
Челябинск, Виктор Елисеев
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