В Челябинске начинают работу елочные базары

В мэрии Челябинска рассказали, где будет разрешена работа елочных базаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во всех районах города согласованы места размещения предновогодних ярмарок, где можно приобрести хвойные букеты, деревья, а также другую праздничную атрибутику.

Основная часть точек продаж начнет работу в эту субботу, 14 декабря, в Калининском районе елочные базары откроются чуть позже – с 18 декабря.

«Перечень, как обычно, сформирован совместно с администрациями районов города. В случае выявления незаконных, не нанесенных на карту мест торговли, мы будем принимать соответствующие меры и привлекать к ответственности», – отметил глава города Алексей Лошкин.

В Центральном районе таких площадок будет восемь:

ул. Братьев Кашириных, 158;

ул. Братьев Кашириных, 160;

ул. Воровского, 60;

ул. Труда, 161;

ул. Энтузиастов, 18а;

ул. Худякова, 7;

площадь МОПРа, 7;

ул. Академика Королева, 24.

В Тракторозаводском районе челябинцев ждут по адресам:

между многоквартирными домами 65 и 67 по ул. Артиллерийской;

ул. Чоппа, 1а;

ул. Зальцмана, 10;

ул. Горького, 19;

ул. Комарова, 131б;

ул. Марченко, 13;

ул. Мамина, 15, 17.

В Калининском районе:

пр. Победы, 289а;

ул. 250-летия Челябинска, 17;

пр. Победы, 168;

ул. Кирова, 1б;

ул. Братьев Кашириных, 103;

ул. Братьев Кашириных, 91а;

ул. Братьев Кашириных, 124;

ул. Братьев Кашириных, 102;

ул. Чичерина, 37б;

ул. Кирова, 9а;

ул. Молодогвардейцев, 41г;

ул. Кирова, 11;

ул. Кирова, 74;

ул. Кирова, 2а;

пр. Победы, 315;

пр. Победы, 117;

пр. Победы, 113;

пр. Победы, 115.

В Советском районе:

ул. Челябинская, 5;

ул. Курчатова, 5в;

ул. Семеноводческая, 4а;

ул. Доватора, 42;

ул. Ярославская, 3;

ул. Евтеева, 4;

пер. Дачный, 20;

ул. Заслонова, 2.

В Металлургическом районе:

ул. 50-летия ВЛКСМ, 11;

шоссе Металлургов, 19;

ул. 50-летия ВЛКСМ, 35, 37;

ул. Сталеваров, 66;

остановка «Сталеваров» возле сквера Победы;

ул. 60-летия Октября, 26;

ул. Прокатная, 24;

пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова;

пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева;

севернее домов 1 и 3 по ул. Комаровского;

шоссе Металлургов, 70;

ул. Румянцева, 33.

В Ленинском районе:

ул. Агалакова, 66;

ул. Барбюса, 78;

ул. Гагарина, 4б;

ул. Гагарина, 5;

ул. Гагарина, 25;

ул. Гагарина, 35;

ул. Гагарина, 50;

ул. Гагарина, 58;

ул. Дзержинского, 102;

ул. Дзержинского, 128;

ул. Дзержинского, 113;

между многоквартирными домами по ул. Масленникова, 8 и 10;

ул. Машиностроителей, 34;

ул. Руставели, 7;

ул. Тухачевского, 11;

ул. Энергетиков, 65;

ул. Гагарина, 18;

ул. Гагарина, 6;

ул. Гагарина, 8;

ул. Гагарина, 12;

ул. Гагарина, 52;

ул. Новороссийская, 14;

западнее зданий медгородка по ул. Электровозной 5-ой;

ул. Пограничная, 10;

ул. Вагнера, 82.

В Курчатовском районе:

пр. Победы, 204;

ул. Скульптора Головницкого, 14;

Краснопольский проспект, 13г;

ул. Чичерина, 17;

Комсомольский проспект, 70;

Комсомольский проспект, 115;

между домами по Комсомольскому проспекту, 69 и ул. Солнечной, 40;

ул. Молодогвардейцев, 25;

проспект Победы, 330а;

проспект Победы, 350а;

Краснопольский проспект, 1;

Краснопольский проспект, 7б;

ул. Профессора Благих, 59;

ул. Бейвеля, 112;

ул. Бурденюка, 1/3;

ул. Скульптора Головницкого, 28а;

ул. Шагольская, 10;

Комсомольский проспект, 36;

ул. Чайковского, 16;

Комсомольский проспект, 28.

В мэрии напоминают, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность:

для граждан – предупреждение или штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей,

для должностных лиц – предупреждение или штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей,

для юридических лиц – предупреждение или штраф от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кроме того, в качестве одной из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении полиция вправе изъять продукцию.

Также предпринимателям напоминают, что в соответствии с заключенными договорами на предоставление торгового места на елочных базарах, они за собственный счет должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января 2025 года.

При этом складировать хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории Челябинска, запрещено. Их необходимо вывезти на полигон ТБО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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