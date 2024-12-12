В Челябинске вынесли приговор экс-росгвардейцу, сбившему насмерть 14-летнюю девушку

В Челябинске огласили приговор бывшему сотруднику Росгвардии, совершившему смертельное ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 26-летнего жителя областного центра признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 6 июня текущего года на Свердловском тракте. Нетрезвый мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус», сбил 14-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, который находился в режиме желтого мигающего сигнала. От полученных травм девочка скончалась на месте.

На момент совершения ДТП челябинец являлся действующим сотрудником Росгвардии.

Суд приговорил бывшего силовика к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев.

Кроме того, он должен выплатить в пользу потерпевшей стороны 1 миллион рублей в счет возмещения причиненного вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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