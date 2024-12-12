Железная дорога переходит на новый график движения поездов

В ЮУЖД рассказали о новом графике движения пассажирских поездов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в воскресенье, 15 декабря, в 00:00 по московскому времени на сети российских железных дорог будет введен график движения пассажирских поездов на три года (2024/2027 годы). График будет корректироваться при необходимости два раза в год – в марте и октябре.

На Южно-Уральской железной дороге в новом расписании предусмотрено курсирование 56 пар поездов дальнего следования (одна пара – это поезда «туда» и в обратном направлении).

Одним из изменений в новом графике станет замена вагонов поезда №391/392 Челябинск – Москва на двухэтажный подвижной состав. Расписание поезда останется прежним. В первый рейс в двухэтажном исполнении из Челябинска поезд отправится 13 декабря, из Москвы – 15 декабря.

В круглогодичное сообщение вводятся два пассажирских поезда, которые ранее курсировали в сезонный период:

поезд №213/214 Оренбург – Самара изменит нумерацию на №113/114 и будет отправляться из Оренбурга с 17 декабря, из Самары – с 19 декабря через день;

поезд №463/464 Челябинск – Имеретинский Курорт сменит номер на №363/364 и будет отправляться из Челябинска с 16 декабря, из Имеретинского курорта – с 19 декабря раз в 4 дня. В летний период поезд будет курсировать через день.

На сезон летних пассажирских перевозок 2025-2027 годов с конца апреля по начало октября назначаются два новых поезда:

№577/578 Челябинск – Имеретинский курорт, который будет отправляться через день;

№ 105/106 Алматы – Петропавловск, формированием Казахстанской железной дороги.

Кроме того, поезд №477/478 Челябинск – Адлер с июня по август будет отправляться через день вместо ежедневного курсирования.

У летнего поезда №545/546 из Орска изменится конечная станция. Вместо Адлера поезд будет продлен до Имеретинского курорта, а маршрут следования будет проходить через станции Новоперелюбская (вместо станции Кинель) и далее через Астрахань и Минеральные Воды. С конца мая до конца сентября из Орска состав будет отправляться по понедельникам, средам и субботам, из Имеретинского Курорта – по вторникам, четвергам и субботам.

Поезд №263/264 Орск – Самара с прицепными вагонами Орск – Адлер будет отменен. В новом графике данная группа вагонов будет включаться в состав поезда №363/364 Челябинск – Имеретинский Курорт.

Введены дополнительные остановки в Курганской и Оренбургской областях следующим поездам:

№135/136 Челябинск – Курган на станции Шумиха;

№849/850 Курган – Екатеринбург на станции Водолазово;

№№ 201/202 Красноярск – Анапа, 205/206 Иркутск – Анапа, 235/236 Тында – Анапа на станциях Варгаши и Щучье;

№249/250 Новокузнецк – Имеретинский Курорт и №545/546 Орск – Имеретинский Курорт на станциях Переволоцкая и Черниговка.

Возобновляется сообщение со столицей для трёх межгосударственных поездов:

№83/84 Караганды – Москва;

№305/306 Ташкент – Москва;

№317/318 Бишкек – Москва.

С 2022 года курсирование данных поездов было восстановлено до Самары, а в новом графике эти поезда будут следовать до Москвы, как до 2020 года.

В пригородном сообщении предусмотрено курсирование на ЮУЖД 155 поездов.

С 15 декабря в Челябинской области назначается новая пара ежедневневных пригородных поездов между Челябинском и Екатеринбургом через Каменск-Уральский. На маршруте будет задействован первый российский электропоезд «Финист», который соответствует современным требованиям в области эргономики и безопасности. Продажа билетов будет осуществляться с указанием мест.

Для ряда пригородных поездов некоторые остановки переведены в круглогодичный режим (ранее поезда останавливались на них только в летний период): это остановочные пункты 1927 км, 1913 км, 2059 км, СНТ «Железнодорожник», 2126 км, «Тракторсад» и СНТ «Дубровский».

Кроме того, в новом графике скорректировано время прибытия/отправления некоторых электричек, изменена нумерация составов.

Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД», Свердловской и Башкортостанской пригородных компаний, а также на станциях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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