13 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13.12.2024, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча с юристом «Защита жилищных прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

13:00 Челябинск – Презентация фильма «Пещера», посвященного Игнатьевской пещере (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Встреча с юристом «Защита социальных и гражданских прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:30 Челябинск – Интерактивная лекция «Ребенок: нужные и ненужные вещи» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Как стать бренд-дизайнером» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – ИгроПятница: новогодние настольные игры (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

18:00 Челябинск – Встреча с журналистом, преподавателем РАНХиГС Ольгой Яшиной «Манипуляция: методы противодействия скрытому влиянию» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

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