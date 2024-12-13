В Челябинске вновь меняют трамвайные маршруты

Четыре трамвайных маршрута на день изменят схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», маршруты трамваев №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты днем 13 декабря.

Ограничения связаны с завершающим этапом работ на переезде Черкасская – Шоссе Металлургов.

Движение трамваев с 11:00 будет организовано до Першино. Окончить работы планируется к 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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