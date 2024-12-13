Еще один аудитор уходит из правительства Челябинской области

Подал в отставку руководитель главного контрольного управления Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области утвердил отставку начальника главного контрольного управления региона Дмитрия Агеева. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Контракт с Агеевым будет расторгнут по его инициативе 20 декабря текущего года.

Ранее появилась информация, что Дмитрия Агеева пригласил на работу в мэрию Челябинска глава города Алексей Лошкин (еще недавно возглавлявший контрольно-счетную палату области). На новом месте ему прочат кресло заместителя главы по экономическому развитию и инвестициям.

В главном контрольном управлении Челябинской области Дмитрий Агеев проработал 10 лет. Кстати, начинал он, когда ведомство возглавлял Алексей Лошкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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