На Южном Урале ускорился рост цен на непродовольственные товары

Инфляция в непродовольственном секторе Челябинской области пошла в рост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс потребительских цен на все товары и услуги в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024 года составил в регионе 101,8%. Об этом сообщил Челябинскстат.

Стоимость продуктов выросла за месяц на 2,2%, непродовольственные товары подросли на 0,6%, услуги – на 2,7%.

Годовая инфляция осталась примерно на том же уровне, что и месяц назад – 7,4%. При этом цены на продовольствие (+6,4%) менялись медленнее, чем месяц назад (+6,9%). А вот промтовары и услуги – быстрее (3,8% против 3,6 в сравнении с прошлым годом и 12,9% против 12,8% соответственно).

Стоимость автомобильного бензина выросла за месяц на 101,1%, с декабря 2023 года – на 109,8%

Челябинск, Виктор Елисеев

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