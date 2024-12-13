Один из районов Челябинска рискует остаться без снежного городка

Желающих возвести ледовый городок в Калининском районе Челябинска не нашлось.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», аукцион на право заключения контракта на обустройство ледового городка в Калининском районе Челябинска оказались сорваны.
Конкурсная процедура должна была пройти сегодня, 12 декабря. Но на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Об этом говорится в протоколе, размещенном на сайте госзакупок.
Снежный комплекс планировалось возвести на пересечении улиц Чайковского и Университетской Набережной. Завершить работы должны были к 25 декабря. После этого подрядчик был обязан обеспечить содержание городка и демонтаж по завершении его эксплуатации.
Начальную цену установили в 6,9 миллиона рублей. Но желающих поспорить за контракт не нашлось.
Челябинск, Виктор Елисеев
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