Общественный совет при южноуральском минэкологии может возглавить экс-глава ведомства

Бывший чиновник, наоравший на общественников в бытность министром, может получить пост председателя общественного совета при министерстве экологии Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ушедший в сентябре текущего года отставку с поста министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев может возглавить общественный совет при ведомстве. Об этом рассказали несколько членов совета.

По словам общественников, возглавлявшая структуру Дамира Дракова решила покинуть руководство. Перспектива столь оригинальной смены председателя совета восторга среди экоактивистов не вызвала: в бытность министром г-н Лихачев общего языка с общественниками не нашел.

Сергей Лихачев родился в октябре 1956 года в Омске. В 1979 году окончил естественно-географический факультет Омского государственного педагогического института им. А.М. Горького по специальности «география и биология».

С ноября 1984 года по апрель 2005 года работал на кафедре зоологии Омского государственного педагогического университета. За время работы прошел путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой.

В апреле 2005 года принят на работу заведующим кафедрой зоологии, профессором кафедры Челябинского государственного педагогического университета.

В январе 2011 года возглавил факультет экологии Челябинского государственного университета.

В мае 2018 года назначен министром экологии Челябинской области. После отставки Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области сохранил министерский пост.

Именно при министерстве Лихачева в Челябинске началась «мусорная» реформа, не раз подвергавшаяся критике. Но чиновник и его подчиненные упорно гнули свою линию. Так, в 2018 году волевым решением закрыли Челябинскую городскую свалку, спровоцировав мусорным коллапс в областном центре.

Проблему пришлось решать в течение нескольких месяцев, выделяя дополнительные средства. В итоге твердые бытовые отходы начали возить на полигон в Полетаево (Сосновский район). Жителей пригорода заверили, что эта мера временная, и потоки будут перенаправлены в Чишму сразу, как только там оборудуют полигон постоянный. Однако строительство его не началось до сих пор, а объект в Полетаево продолжает расширяться.

Явно буксует и реализация на территории Челябинска национального проекта «Чистый воздух». Столица Южного Урала до сих пор остается одним из самых грязных городов России, а челябинские промышленники пока не справляются с планами по снижению объема вредных выбросов.

Взаимодействие министра с общественностью тоже было весьма специфичным. Так, в июне 2018 года в ходе круглого стола, посвященного «мусорной» реформе, чиновник попросту наорал на общественников – ему не понравилась критика экоактивистами территориальной схемы размещения твердых коммунальных отходов в Челябинской области. «Мы к вам пришли за позитивом!" – попрекнул он представителей общественности, «не оценивших» того, что на встречу с ними пришел лично министр экологии, и вместо поддержки обрушившихся на него с претензиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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