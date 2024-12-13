Полицейские Челябинска поймали больше 20 нелегальных елочных торговцев

За день в Челябинске оштрафовали четверых южноуральцев, незаконно продававших елки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, до 31 декабря в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ель-Пиротехника».
Накануне полицейские Челябинска выявили в Курчатовском районе четыре факта незаконной торговли хвойными деревьями. Горожане в возрасте от 19 до 54 лет, не являясь индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, продавали сосны и пихты.
На четырех нарушителей составлены административные протоколы по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения.
С начала декабря сотрудниками челябинской полиции составлено 22 протокола за нарушение правил продажи, хранения и использования деревьев хвойных пород и пиротехнических изделий. Работа в данном направлении продолжается.
Аналогичные мероприятия проходят и в соседнем Копейске. Там в текущем году для проведения елочных ярмарок выделено восемь мест.
Челябинск, Виктор Елисеев
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