Ограничение движения в Советском районе Челябинска продлили на две недели

Ограничение движения по улице Тарасова в Челябинска продлено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с продолжением работ на участке от дома №27 до дома №41 по улице Тарасова движение будет ограничено до 24 часов 28 декабря.

Напомним, ограничения на данном участке были введены 25 ноября. Работы планировалось закончить 14 декабря.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube