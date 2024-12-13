В Челябинской области иномарка лоб в лоб столкнулась со снегоуборочником

В Ашинском районе выясняют обстоятельства ДТП с участием дорожной техники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 13 декабря, в 9:00 на 6 километре автодороги «Подъезд к городу Аша от автодороги М5 Урал (Москва-Челябинск)».

По предварительным данным, автомобиль «Хонда» под управлением 56-летнего мужчины, при обгоне, врезался в снегоуборочную машину, отлетел на свою полосу и столкнулся с попутно двигавшимся «Хино».

В результате ДТП 64-летняя пассажирка «Хонды получила телесные повреждения. По информации пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, спасателям пришлось деблокировать женщину из поврежденной машины. и передали в руки медицинской бригады. К счастью, угрозы жизни нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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