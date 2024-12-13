ГАИ выйдет на южноуральские дороги для охоты за пьяными водителями

ГАИ проведет в Челябинской области мероприятия по исключению из потока машин нетрезвых водителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, в предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Подобные проверки пройдут на всей территории Южного Урала.

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», – обратились представители силового ведомства к южноуральцам.

Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения.

«Если вам станет известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть отдела полиции Госавтоинспекции по месту выявления или по телефону 02 (102 – с мобильного) или 112. Возможно, ваша активная гражданская позиция поможет спасти чью-то жизнь», – подчеркнули в ГАИ.

Напомним, ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена статьями 12.8, 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях. Водителям за это грозит лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Если водителя поймают пьяным за рулем повторно, его могут привлечь к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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