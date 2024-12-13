В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении полицейского, разрешившего эксплуатацию неисправной маршрутки

Сотрудника ГАИ в Челябинской области обвиняют в получении взятки в значительном размере.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения группы технического надзора отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску.
По версии следствия, в период с 6 сентября 2021 года по 24 февраля 2022 года полицейский получил взятку в значительном размере за формальное проведение технического осмотра: диагностическую карту сотрудник выдал, не указав реальных недостатков маршрутного микроавтобуса.
Преступление выявлено сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области и регионального УФСБ России, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.
В настоящее время инспектору предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проведены обыски дома и по месту регистрации полицейского. Его имущество арестовано.
Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности южноуральца.
Челябинск, Виктор Елисеев
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