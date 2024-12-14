14 – 16 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14.12.2024, суббота
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10:00 Челябинск – Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего»: открытие торговых рядов (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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10:30 Челябинск – Мастер-класс по рисованию гуашью «Семейное волшебство: Новогодний веночек» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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11:00 Челябинск – Первенство Челябинской области по дартсу (КТК «Северо-Западный», пр. Победы, 348/1, главный вход, 3-й этаж)
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11:00 Челябинск – Занятие клуба «Литературная мастерская» «А зори здесь тихие…»: книга и экранизации» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, зал периодики)
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11:00 Челябинск – Клуб «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Церемония открытия фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские пельмени на Николу Зимнего» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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12:00 Челябинск – Открытие катка в Городском саду им. А.С. Пушкина (Горсад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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12:00 Челябинск – Игры боевых искусств «Черные ножи» (Дворец пионеров и школьников на Алом поле, Свердловский пр., 59)
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12:00 Челябинск – Областной открытый фестиваль-конкурс детских и молодежных театров мод «Подиум Д*АРТ» (Дом дружбы народов Челябинской области, ул. Энгельса, 39)
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14:00 Челябинск – Лекция историка и этнографа Ольги Новиковой «Народные традиции в советских праздниках» (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, вход со стороны аллеи Славы, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Премьера фильма «Бажов. Одолженное время» (киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
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14:00 Челябинск – Встреча Городского Пушкинского общества (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Выставка рисунков «За окошком вьюга» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча аниме-клуба (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Метод и механика нейрографики» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Первая открытая тренировка по тэг-регби (футбольный манеж «Локомотив», ул. Монакова, 1а)
15.12.2024, воскресенье
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Чемпионат Челябинской области по дартсу (КТК «Северо-Западный», пр. Победы, 348/1, главный вход, 3-й этаж)
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11:00 Челябинск – Занятие «Книге быть!», на которой представители сообщества «Нескучные потомки» расскажут о создании семейных книг (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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11:00 Челябинск – Новогодняя Елка для детей участников СВО (Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, ул. Университетская набережная, 123)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» – Библиотека №11 им. Я. Гашека (ул. Первой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Игрушка новогодняя» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Встреча литературной студии для детей (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Встреча литературной студии для взрослых (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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13:00 Челябинск – Праздничный концерт «Свет рождественской звезды» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, (ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – «Зимняя» вечеринка (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с членом Союза художников России, участником выставки «Зимней сказочной порой» – художником Илюсом Хасановым (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Практическое занятие «Основы искусственного интеллекта» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Зимняя вечеринка (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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14:00, 15:00 Челябинск – День благодарности. Мастер класс: «Благодарение родителям» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека № 16 «Маяк», ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Концерт в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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15:00 Челябинск – 15:30 – Игра «Наши голоса» – Библиотека №9 (ул. Петра Сумина, 26, 220-33-83)
16.12.2024, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (пл. Революции, 2)
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10:30 Челябинск – Торжественный прием научных династий Южного Урала, который приурочен к Десятилетию науки и технологий и Году семьи.(резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж)
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12:00 Челябинск – Чтение зимних историй для детей от 3-х лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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