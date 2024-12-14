В Челябинске 14 многоквартирных домов остались без воды

В центре Челябинска 14 многоквартирных домов остались без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром произошла авария на водоводе в районе дома №11 по улице Смирных. Водоснабжение отсутствует в домах №№1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 20 на улице Смирных и в доме №3 на улице Татьяничевой.

«Бригада МУП «ПОВВ» уже ищет место повреждения, – сообщили в мэрии. – Просим жителей отнестись с пониманием к возникшим трудностям».

Челябинск, Софья Артемьева

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