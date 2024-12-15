В аэропорту Челябинска на 15 часов задержали вылет самолета в Сочи

В Челябинске на 15 часов задержали вылет самолета в Сочи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт, выполняющий совместный рейс №506 авиакомпаний Nordwind Airlines и «Икар» должен был отправиться на Черноморское побережье сегодня в 6 часов 20 минут, однако вылет отложили до 21:00. При этом самолет из Сочи, который и должен был выполнять отложенный рейс, приземлился в Челябинске сегодня утром по расписанию.

Что стало причиной столь серьезной задержки перевозчики не уточняют. Транспортная прокуратура ситуацию пока тоже не комментирует.

Челябинск, Софья Артемьева

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