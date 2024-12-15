На Южном Урале вынесли приговор военнослужащему, сбежавшему из части и укравшему 16 айфонов

Магнитогорский военный суд вынес приговор военнослужащему, сбежавшему из части и ограбившему магазин цифровой техники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе текущего года мужчина ночью самовольно покинул гарнизон, взломал магазин, забрал оттуда 16 смартфонов Apple iPhone и отправился колесить по стране.

Часть украденных телефонов он успел продать в Екатеринбурге. А потом поехал в Белорецк, где его задержали и под конвоем отправили в Уфу. Но военнослужащий-грабитель снова сбежал. Военной полиции удалось разыскать его только через полгода.

Суд отправил его в колонию на 11 лет.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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