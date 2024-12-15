Челябинска пожаловалась Бастрыкину на мигрантов-торговцев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову проверить рынки, ларьки, киоски и прочие небольшие торговые точки в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, Бастрыкину пожаловалась одна из челябинок, возмущенная тем, что мигранты в областном центре повсеместно торгуют продуктами питания и иными товарами, при этом не пользуются кассовыми аппаратами и не имеют соответствующих сертификатов качества на то, что продают.

Челябинск, Софья Артемьева

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