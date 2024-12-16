Зарплата рабочих на Южном Урале начала снижаться

В Челябинской области зафиксировали снижение заработной платы по рабочим профессиям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, самыми востребованными рабочими профессиями в регионе на 1 декабря стали монтер пути (110%), слесарь по сборке металлоконструкций (106,3%), электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (104%), изолировщик (97%) и транспортировщик (87%).

Среди служащих сохраняется острый дефицит врачей (521%). Кроме того, высока востребованность инженеров-программистов (89%), судебных приставов-исполнителей (65%), инженеров-конструкторов (53%), врачей-педиатров (47%).

Самой высокооплачиваемой профессией в регионе, по данным контрольно-счетной палаты, остаются врачи, которые могут получать до 100 тысяч рублей в месяц. Впрочем, это не может решить проблему дефицита медицинских работников – на 1 декабря на бирже труда было размещено более тысячи вакансий врачей.

Интересно, что два месяца назад в тройку также входили медицинские сестры (до 95,7 тысячи рублей), а также офтальмологи и стоматологи (до 90 тысяч рублей). К началу зимы список несколько изменился: второе место теперь занимают инженеры-проектировщики, получающие в месяц, согласно информации властей, до 95,8 тысячи рублей, на третьем – врачи-педиатры (до 90 тысяч рублей).

А вот зарплаты рабочих специалистов существенно снизились. Так, если на 1 октября текущего года они могли достигать 85-90 тысяч рублей, теперь максимум, на что могут рассчитывать рабочие-южноуральцы – немногим более 65 тысяч рублей в месяц. Так, самой высокооплачиваемой профессией здесь стал штабелировщик металла (до 65,6 тысячи рублей). Электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, а также монтажники зарабатывают до 65 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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