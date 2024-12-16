У студентов челябинского медколледжа обнаружили лишай

В одном из колледжей Челябинска у студентов обнаружили микроспорию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, противоэпидемические мероприятия после обнаружения случаев микроспории среди учащихся проходят в Челябинском медицинском колледже.

Причиной заболевания послужили контакты студентов с двумя домашними кошками. Факт инфицирования одной из них микроспорией подтвержден лабораторно.

Медики провели осмотр контактных лиц, установлено дальнейшее медицинское наблюдение, проведена заключительная дезинфекция, усилен дезинфекционный режим.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация находится на постоянном контроле регионального управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Микроспория – это грибковое заболевание, известное также как «стригущий лишай». Основной источник заболевания – кошки (обычно котята), реже собаки. Заражение происходит, как правило, при тесном контакте с животным. Однако заболевание может передаваться и от человека к человеку. Передача инфекции от больного человека к здоровому возможна при непосредственных близких контактах или при использовании различных предметов, на которых находятся чешуйки кожи инфицированного (например, при использовании расчески, шапки, ножниц для стрижки волос, принадлежащих человеку, больному микроспорией).

Для предупреждения заболевания рекомендуется использовать только индивидуальные головные уборы и одежду, иметь отдельную постель, полотенце, расческу, мочалку и другие предметы личного пользования. Нельзя разрешать детям общаться с беспризорными животными. Взятых в дом котят или щенков следует показать ветеринарному врачу.

В случае соприкосновения с больным животным необходимо помыть руки с мылом, царапины и ссадины смазать 5%-ным раствором йода, сменить одежду, снятые вещи прокипятить или прогладить горячим утюгом.

Домашних кошек и собак следует регулярно мыть с использованием специальных средств, а также ежегодно посещать с ними ветеринарного врача.

При появлении на коже или голове шелушащихся пятен или очагов нужно немедленно обратиться к врачу-дерматовенерологу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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