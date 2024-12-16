В Челябинской области вспыхнула птицефабрика

В Аргаяшском районе ликвидировали возгорание на птицефабрике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пожар произошел в деревне Дербишева.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит тление опилок внутри птичника. Птицы в этом помещении не было.

Пожар распространился на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Специалисты МЧС России в настоящий момент устанавливают причину происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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