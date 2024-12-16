Южноуральцы стали завозить из-за границы в семеро больше автомобилей

Импорт автомобилей из дальнего зарубежья в Челябинскую область вырос в 7 раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в текущем году ведомство отмечает повышенный интерес жителей региона к автомобилям из стран дальнего зарубежья.

За 11 месяцев южноуральцы ввезли в регион около 400 автомобилей иностранного производства, что в 7 раз больше, чем годом ранее.

Лидируют иномарки китайского производства. Такие машины составляют 62% от общего объема ввоза. Так, в 2024 году из Поднебесной импортировано 230 авто, а в прошлом – всего 7.

Общая сумма таможенных пошлин и налогов, уплаченных физическими лицами за ввезенные из третьих стран автомобили, составила 446 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube