Южноуральцы стали завозить из-за границы в семеро больше автомобилей

Импорт автомобилей из дальнего зарубежья в Челябинскую область вырос в 7 раз.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в текущем году ведомство отмечает повышенный интерес жителей региона к автомобилям из стран дальнего зарубежья.
За 11 месяцев южноуральцы ввезли в регион около 400 автомобилей иностранного производства, что в 7 раз больше, чем годом ранее.
Лидируют иномарки китайского производства. Такие машины составляют 62% от общего объема ввоза. Так, в 2024 году из Поднебесной импортировано 230 авто, а в прошлом – всего 7.
Общая сумма таможенных пошлин и налогов, уплаченных физическими лицами за ввезенные из третьих стран автомобили, составила 446 миллионов рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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