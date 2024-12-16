Южный Урал продолжит заносить

В Челябинской области продлили действе экстренного предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью и днем вторника, 17 декабря, в регионе сохранится облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, на крайнем западе до сильного.

В большинстве районов Южного Урала продолжатся метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная.

Скорость ветра в регионе 8-13 метров в секунду, порывы до 18, местами до 22 метров в секунду.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Челябинск, Виктор Елисеев

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