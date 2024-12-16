Глава СКР поставил на контроль проверку жалоб копейчан на проблемный перекресток, где неделю назад погиб школьник

Центральный аппарат СКР взял на контроль жалобы жителей частного сектора Копейска, обеспокоенных безопасностью своих детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в его приемную обратилась жительница Челябинской области по вопросу нарушения прав жильцов частного сектора по улице Одесской в Копейске.

По словам женщины, единственный регулируемый пешеходный переход здесь находится в отдалении от образовательного учреждения, а потому школьники вынуждены добираться до него вдоль проезжей части. При этом на территории района обитает большое количество бродячих собак. Дети, опасаясь нападений агрессивных животных, пересекают дорогу в непредназначенных для этого местах, что приводит к аварийным ситуациям, в том числе с летальным исходом. Многочисленные обращения горожан в администрацию с просьбой организовать безопасное движение несовершеннолетних по маршруту до учебного заведения результатов не принесли, сетовала копейчанка.

В СУ СК России по Челябинской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю регионального управления Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Напомним, 8 декабря на пересечении улиц Пестеля и Одесской произошла трагедия. 10-летний мальчик погиб под колесами иномарки, когда перебегал дорогу. По словам местных жителей, проблема отсутствия пешеходного перехода стоит здесь достаточно остро: неподалеку расположена школа, и учащиеся достаточно часто перебегают дорогу в районе этого перекрестка.

После трагедии копейчане вновь потребовали создания пешеходного перехода. В мэрии пообещали поставить вопрос об этом на обсуждение комиссии по безопасности дорожного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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