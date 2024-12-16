Российские работодатели готовы платить мигрантам до 380 тысяч рублей в месяц

Минтруд России утвердил квоты на привлечение почти четверти миллиона работников из-за рубежа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число визовых работников, привлечение которых в 2025 году согласовало ведомство, выросло в полтора раза.

Если в 2024 году квоты на привлечение сотрудников из-за рубежа утвердили в размере 155,9 тысяч человек, то на следующий год планируется ввезти почти 235 тысяч мигрантов. При этом речь только о жителях стран, с которыми у России действует визовый режим, приглашенных в качестве квалифицированных работников. По данным РБК, чаще всего через такой механизм привлекаются специалисты из Китая, Турции, Сербии, Индии, Вьетнама.

Лидирует по числу выданных разрешений Амурская область (27,1 тысячи). Здесь активно действует китайский бизнес, предпочитающий нанимать соплеменников. За ней следуют Подмосковье (23 тысячи), Ленинградская область (около 22,3 тысячи) и Татарстан (9,3 тысячи).

В качестве причин привлечения иностранных специалистов названы отсутствие необходимых кадров в регионах и ввод импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке.

Самая высокая предполагаемая зарплата для иностранцев – 380 тысяч рублей в месяц. Почти 100 спецов могут рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей. Вместе с тем, почти половина мигрантов не сможет рассчитывать на доходы даже в 60 тысяч рублей. А около 20 предложений предлагают зарплату в 20-25 тысяч рублей.

Больше всего готовы платить председателю правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (Москва). С 2016 года эту должность занимает Маттиас Шепп.

Компания «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова готова в следующем году принять трех менеджеров с зарплатой в 275 тысяч рублей каждому. На третьем месте – спортсмен-инструктор баскетбольного клуба «Барнаул». Двум легионерам готовы платить по четверти миллиона рублей каждому.

Чуть меньше будут получать мастер-брынзодел и бланшировщик в одной из сетей загородных отелей. Из зарплата будет 230 тысяч рублей в месяц.

Кстати, одни из самых низких зарплат у иностранных специалистов – в Челябинской области. Здесь планируется нанять массажиста, шеф-повара и врача-специалиста – всего за 23 тысячи рублей в месяц. Интересно, что, по данным контрольно-счетной палаты Челябинской области, зарплата врачей в медицинских учреждениях региона может достигать 100 тысяч рублей в месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube