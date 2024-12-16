19-летняя мамаша из Челябинской области, сломавшая младенцу плечо, предстанет перед судом

Прокуратура Аргаяшского района направила в суд уголовное дело в отношении молодой матери, причинившей травму младенцу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, руководитель надзорного ведомства Аргаяшского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней местной жительницы. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.
По версии следствия, в апреле 2024 года бывшая дома в поселке Худайбердинский женщина вышла из себя из-за того, что ее двухмесячный ребенок плакал. Взбешенная мамаша схватила плачущего малыша за руку и бросила на кровать. В итоге ребенок сломал плечевую кость.
Ранее суд принял решение об ограничении матери в родительских правах и изъятии у нее двух детей. Пострадавший малыш и его двух летний старший брат переданы отцу.
️Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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