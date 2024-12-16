Экс-владельцы ЧЭМК не смогли оспорить решение о национализации ферросплавной группы

Челябинские предприниматели не смогли оспорить решение о национализации ЧЭМК и еще двух заводов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 16 декабря, Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы на решение о передаче государству активов группы ЧЭМК. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Напомним, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял решение передать государству акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», контролировавшиеся супругами Юрием и Людмилой Антиповыми через компанию «Эталон». В марте и мае 17-й арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. В августе окружной арбитражный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу на это решение.

Иск о национализации Генпрокуратура подала в начале февраля. Основанием для этого стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.

Эта группа компаний досталась Антиповым в результате раздела принадлежавшей челябинским бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову Урало-Сибирской металлургической компании.

Раздел бизнес-империи продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достался продовольственный дивизион холдинга – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии. В начале апреля он также был национализирован.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально не перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

Челябинск, Виктор Елисеев

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