В пригороде Челябинска затопило крупное отделение банка

В отделении банка в центре Копейска произошел потоп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 16 декабря, в здании, расположенном на Коммунистическом проспекте. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

«Весь второй этаж поплыл, и частично упал потолок», – рассказали посетители, сопроводив сообщение видеороликом.

Судя по записи, вода, хлынувшая с потолка, покрыла практически полностью пол учреждения. Кроме того, часть ламп сорвались и повисли на проводах. Впрочем, это не помешало посетителям пытаться пробраться к банкоматам.

По информации представителей банка, хозяева здания быстро устранили последствия аварии, и финансовое учреждение продолжило работать в обычном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube