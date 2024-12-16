Больше сотни домов в Челябинске останутся без воды

В Советском районе Челябинска на 15 часов отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, в связи с проведением плановых работ на водоводе, вблизи дома по улице Блюхера, 100, во вторник, 17 декабря, в Советском районе будет временно ограничено водоснабжение.

Мероприятия, направленные на устранение неисправностей, начнутся в 09:00 и продлятся до 23:59.

Адреса, попадающие под ограничение ресурса:

ул. Горьковская 6, 11, 13;

ул. Чарчана 20, 24;

ул. Кузнецова 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 33;

ул. Днепропетровская 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20;

ул. Ярославская 3, 11, 14, 15, 16;

ул. Некрасовская 27;

ул. Блюхера 94, 94в, 96, 96а, 100, 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 77, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89;

ул. Рылеева 2б, 2в;

ул. Братская 2а, 3а, 3б;

ул. Центральная 8;

ул. Знаменская 1б, 3, 3б, 4, 12;

ул. Белорецкая 60, 60а, 62, 63, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 70б;

ул. Мебельная 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 85а, 86, 88, 88а;

ул. Дарвина 14, 18, 107, 109, 111, 113, 115, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;

ул. Лесопарковая 2.

После завершения всех работ водоснабжение будет восстановлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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