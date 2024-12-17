17 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

17.12.2024, вторник
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10:00 Челябинск – I Форум по трудоустройству людей с инвалидностью «Открытый диалог» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110)
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11:00 Челябинск – Литературно-психологическая гостиная «Новый взгляд на классику» по рассказу К.М. Станюковича «Елка для взрослых» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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11:00 Челябинск – Новогодний квест «В поисках хорошего настроения» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Зимняя вишня» садоводов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Пленарное заседание Челябинской городской думы с участием губернатора Алексея Текслера (администрация Челябинска, пл. Революции, 2)
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14:00 Челябинск – Праздничный самодеятельный концерт «Угощаем Новым годом!» в ветеранском клубе общения «Радуга» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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15:00 Челябинск – Настольные битвы: играем в игру «Обычное дело» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Мотивация в действии: секреты успеха, не требующие бюджета» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110)
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16:00 Челябинск – Литературная игра для детей от 6 лет «Дед Мороз VS Санта Клаус» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
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16:00, 17:00 Челябинск – Библиотечные уроки «Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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17:30 Челябинск – Обсуждение повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)
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