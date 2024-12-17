Новое назначение в мэрии Челябинска

В администрации Челябинска назначили начальника управления капитального строительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начальником городского управления капитального строительства с 17 декабря назначен Андрей Кузнецов.

Новый руководитель окончил ЮУрГУ по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью».

Работал специалистом комитета по делам строительства и архитектуры Сосновского района, заместителем начальника производственного отдела, начальником технического отдела управления капитального строительства.

С 2018 по 2024 работал заместителем директора, а также возглавлял МКУ «Челябстройзаказчик».

Отметим, что Андрей Кузнецов уже был во главе управления капитального строительства, однако лишь несколько месяцев: он возглавил структуру в феврале текущего года, но уже в августе покинул кресло начальника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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