Магнитка демонстрирует лучшие показатели индексов ответственного инвестирования РСПП

ММК показал наилучшие результаты в ключевых ESG-индексах РСПП за 2024 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам 2024 года ММК получил наивысшие оценки в ESG-индексах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», что свидетельствует о значительном успехе компании по социо-экономическим и экологическим направлениям, а также говорит о высоком качестве раскрытия нефинансовой информации.

Данные рейтинги РСПП формирует на основе открытых источников с 2014 года. Индексы позволяют объективно оценивать эффективность практик и результаты работы крупнейших российских компаний в области устойчивого развития (УР). Проект является инструментом развития в стране процессов ответственного инвестирования.

Индекс «Ответственность и открытость» показывает объем и качество раскрытия публичной нефинансовой отчетности. Индекс «Вектор устойчивого развития» измеряет социально-экономические и экологические итоги деятельности бизнеса, а также даёт понимание о системности подходов к управлению в сфере УР.

В 2024 году в эту выборку были включены 55 компаний. По итогам рейтингования компании-участники разделяются на четыре группы – C, B, B+ и A. По Индексу ответственности и открытости ММК оказался в числе 25 лучших компаний группы А, а в Индексе «Вектор устойчивого развития» – в числе 27 участников, показавших наиболее впечатляющие результаты.

ММК стабильно занимает высокие места в самых авторитетных системах оценки деятельности по основным трекам ESG.

Челябинск, Виктор Елисеев

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