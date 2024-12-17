В Челябинске задержали экс-замначальника полиции области, крышевавшего наркоторговцев

В Челябинске задержан бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемый в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, по данным следствия, челябинец с декабря 2021 по март 2023 года систематически получал через посредника деньги от представителя аптечной сети.

В общей сложности он получил не менее 700 тысяч рублей. За это он закрывал глаза на торговлю сильнодействующими лекарственными средствами в одной из аптек, расположенных в Коркино. Наркосодержащие препараты продавали жителям, страдавшим наркотической зависимостью, без рецепта.

У бывшего высокопоставленного полицейского прошли обыски, его имущество арестовано. Фигуранту планируется предъявить обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются возможные дополнительные эпизоды его преступной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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