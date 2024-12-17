российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 декабря 2024, 10:46 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

«Нужно быть самоубийцей!» Южноуральцы подняли тему опасных пешеходных переходов

Южноуральцы подняли тему опасных пешеходных переходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на не регулируемом пешеходном переходе деревни Круглое у остановки Магистральной легковая машина сбила мужчину. «Поражает то, что остановка новая, а пешеходный переход не доделан! Пешеходной разметки нет, светоотражающих сигналов нет, названия на остановке нет. А это – гостевая дорога. Дети и взрослые вынуждены ждать, пока машины остановятся, чтобы ее перейти. Вот – первая трагедия уже произошла!» – пишут местные жители.

Проблема пешеходных переходов стоит в регионе довольно остро: вместо того, чтобы хорошо осветить «зебру» и прилегающую к ней территорию, переходы обвешивают знаками в желтых рамках, которые отвлекают водителя от дороги.

«Пешеходные переходы должны быть оборудованы освещением, а не светоотражающими элементами или мигающими светофорами. Чтобы в Челябинске вечером перейти дорогу, нужно быть самоубийцей, – возмущаются жители областного центра. – Пример: улица Солнечная, напротив прокуратуры – видимость 0%; улица Захаренко, около школы №13 – видимость 0%, единственная лампа над переходом, которая сгорела 100 лет назад. И таких переходов просто тьма. Сейчас навешивают новые знаки пешеходных переходов, а что сложного-то сразу провод кинуть и установит прожектор?»

В комитете дорожного хозяйства на эту претензию отреагировали в свойственной ведомству манере: «К сожалению, решить вопросы только в рамках социальной сети довольно трудно. Для более детального рассмотрения данных вопросов направьте, пожалуйста, свое обращение на электронную почту комитета дорожного хозяйства города Челябинска udh@cheladmin.ru, Вам будет подготовлен ответ».

Что-то подсказывает, что освещение на пешеходных переходах в ближайшее время не появится.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,