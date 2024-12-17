«Нужно быть самоубийцей!» Южноуральцы подняли тему опасных пешеходных переходов

Южноуральцы подняли тему опасных пешеходных переходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на не регулируемом пешеходном переходе деревни Круглое у остановки Магистральной легковая машина сбила мужчину. «Поражает то, что остановка новая, а пешеходный переход не доделан! Пешеходной разметки нет, светоотражающих сигналов нет, названия на остановке нет. А это – гостевая дорога. Дети и взрослые вынуждены ждать, пока машины остановятся, чтобы ее перейти. Вот – первая трагедия уже произошла!» – пишут местные жители.

Проблема пешеходных переходов стоит в регионе довольно остро: вместо того, чтобы хорошо осветить «зебру» и прилегающую к ней территорию, переходы обвешивают знаками в желтых рамках, которые отвлекают водителя от дороги.

«Пешеходные переходы должны быть оборудованы освещением, а не светоотражающими элементами или мигающими светофорами. Чтобы в Челябинске вечером перейти дорогу, нужно быть самоубийцей, – возмущаются жители областного центра. – Пример: улица Солнечная, напротив прокуратуры – видимость 0%; улица Захаренко, около школы №13 – видимость 0%, единственная лампа над переходом, которая сгорела 100 лет назад. И таких переходов просто тьма. Сейчас навешивают новые знаки пешеходных переходов, а что сложного-то сразу провод кинуть и установит прожектор?»

В комитете дорожного хозяйства на эту претензию отреагировали в свойственной ведомству манере: «К сожалению, решить вопросы только в рамках социальной сети довольно трудно. Для более детального рассмотрения данных вопросов направьте, пожалуйста, свое обращение на электронную почту комитета дорожного хозяйства города Челябинска udh@cheladmin.ru, Вам будет подготовлен ответ».

Что-то подсказывает, что освещение на пешеходных переходах в ближайшее время не появится.

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Челябинск, Павел Зварзин

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