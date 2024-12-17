В Чебаркуле массово уволились водители «скорой». На место выехал замминистра здравоохранения

Большинство водителей скорой медицинской помощи уволились из-за смешных зарплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство здравоохранения Челябинской области собирает экстренное совещание после массового исхода водителей машин скорой медицинской помощи. О демарше сотрудников медицинского учреждения вчера, 16 декабря, чебаркульцы сообщили в социальных сетях.

Причиной массового увольнения стали из-за «наплевательского отношения администрации и руководства к нелегкому труду» и «мизерной заработной платы», рассказали южноуральцы в паблике «Типичный Чебаркуль». «Зарплата водителей, работающих по 12 часов в сутки, еле дотягивает до 25 тысяч рублей. Сверхурочные платят не в полном объеме. Много проблем с ремонтом машин. Кроме перевозки больных, водители выполняют работу санитара, переносят больных, срывая спины», – рассказал автор сообщения.

Представители министерства здравоохранения Челябинской области подтвердили массовое увольнение сотрудников. По словам чиновников, из 14 водителей заявления на увольнение написали 8 человек. «В связи с нехваткой водителей и увеличением нагрузки, предусмотрены дополнительные средства, начиная с августа 2024, при работе на графике с дополнительными сменами. Часть водителей перешли на такой график (не оставляя город в критической ситуации), остальные водители работают на ставку и менее», – говорится в комментарии ведомства, опубликованном под постом.

Бумаги на увольнение сотрудники подали вчера, 16 декабря. Сегодня в Чебаркуль выехал заместитель министра здравоохранения Евгений Ванин, чтобы встретиться с водителями «скорой».

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Челябинск, Виктор Елисеев

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