На Южном Урале начались рейды по выявлению опасной пиротехники

Полицейские Челябинской области приступили к оперативно-профилактическому мероприятию «Пиротехника».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с 16 декабря по 13 января во всех городах и районах региона пройдут проверки правил хранения, торговли и использования огнеопасной продукции.

В этот период во всех городах и районах области будут созданы специальные группы из представителей полиции, МЧС, Росгвардии и Роспотребнадзора для проверки мест реализации огнеопасных изделий.

Участковые уполномоченные проведут в жилом секторе профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений правил безопасности при использовании пиротехнических изделий в праздничные дни. В образовательных учреждениях полицейские проведут профилактические беседы по предупреждению правонарушений, связанных с использованием пиротехники.

Также пройдут рейды по выявлению фактов нелегального оборота и пресечению каналов поставки контрафактных пиротехнических изделий. Запланировано патрулирование мест, специально отведенных для запуска фейерверков.

Сотрудники полиции напоминают южноуральцам, что использование нелегальных, просроченных и опасных в обращении пиротехнических изделий, личное пренебрежение, неумение, а нередко и нежелание правильно, в соответствии с инструкцией, применять фейерверки подчас приводят к тяжким последствиям.

Кроме того, необходимо учитывать, что на территории Южного Урала организованы специализированные площадки для безопасного запуска, находящиеся на удалении от жилого сектора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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