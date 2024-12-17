Трое южноуральцев продали авто в Монголию, получив страховку за кражу

Полиция задержала троих жителей Южного Урала, сымитировавших кражи четырех застрахованных машин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мошенническую схему раскрыли полицейские Магнитогорска.

По предварительной информации, мужчины приобретали в автосалонах в кредит машины одной и той же марки – Toyota Land Cruiser 200, регистрировали внедорожники на себя и застраховывали их по системе КАСКО. После этого легально вывозили их из России и продавали в Монголии одному и тому же человеку, не знавшему ни о том, что иномарки находятся в залоге у банков, ни о дальнейших планах аферистов.

После этого они возвращались в Россию, подыскивали во временное пользование автомобили такой же марки и прикручивали на них номера реализованных машин. Затем мужчины парковали подобранные внедорожники в зоне видимости камер и через некоторое время уезжали на них, инсценируя похищение. После такой махинации соучастники писали заявления в полицию Челябинска, Магнитогорска и Уйска о том, что их машины кто-то украл.

В завершение афер подельники обращались в страховую компанию и получали выплаты.

Как выяснили полицейские, троица орудовала с 2019 по 2021 год. За этот период им удалось провернуть четыре мошенничества, а причиненный ими страховым компаниям ущерб составил около 23 миллионов рублей.

Южноуральцев задержали в Челябинске, Магнитогорске и Уйске. Силовую поддержку в поимке подозреваемых полицейским оказывали бойцы подразделений СОБР и ОМОН регионального управления Росгвардии.

Все четыре внедорожника обнаружены на территории Монголии.

В настоящее время задержанные жители Южного Урала стали фигурантами уголовных дел. Расследование совершенных ими мошенничеств продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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