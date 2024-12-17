Экс-председатель ДОСААФ Аши получил срок за посредничество во взятках

В Челябинской области вынесли приговор бывшему руководителю местного отделения ДОСААФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал бывшего председателя местного отделения «ДОССАФ России» виновным в посредничестве во взяточничестве.

В суде установлено, что в течение 2021 года мужчина договорился с мастером производственного обучения вождению и неоднократно передавал взятки от южноуральцев, не желающих сдавать практический экзамен. Также деньги брали с тех, кто нуждался в «шпаргалках» с правильными ответами на теоретическом экзамене, передавая их инспектору ГИБДД.

В общей сложности парочка получила более 650 тысяч рублей.

Суд приговорил экс-председателя местного отделения ДОСААФ к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 1 миллион рублей, с лишением права занимать определенные должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок 4 года.

Ранее в 2024 году инспектора ГИБДД приговорили за получение взяток к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, мастера производственного обучения вождению – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 900 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube