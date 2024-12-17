Челябинские депутаты приняли бюджет города на следующие три года

В Челябинске приняли бюджет на 2025-й и плановые 2026-2027 годы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, соответствующее решение муниципальный парламент принял сегодня, 17 декабря.

Согласно документу, доходная часть бюджета Челябинска в 2025 году составит 60,2 млрд рублей (при этом лишь 44,5% приходится на собственные доходы), расходы – 60,8 млрд рублей. Таким образом, предполагается дефицит в 0,6 млрд рублей. При этом на 2026 и 2027 годы проект прогнозирует профицитный бюджет с доходами в 62,2 млрд рублей и 62,3 млрд рублей соответственно.

Бюджет города сохраняет социальную направленность. Что неудивительно, так как именно вопросы «социалки» обязаны решать городские власти.

Наибольшую долю (почти 55%) расходов городского бюджета на 2025 год по проекту составляют расходы на образование – 33,2 млрд рублей. Более 15% бюджетных средств (9,4 млрд рублей) предназначены на реализацию социальной политики.

Почти 6,7 млрд рублей в расходах бюджета обеспечивают раздел «Национальная экономика». Он включает в себя затраты на ремонт, строительство городских дорог, развитие транспортной инфраструктуры города и так далее.

Более 3,1 млрд рублей по проекту будет направлено на сферу ЖКХ, в том числе благоустройство, 2,4 млрд – на развитие физической культуры и спорта, 2,2 млрд – на культуру и кинематографию. Предусмотрены также расходы на охрану окружающей среды и обеспечение национальной безопасности и правоохранительную деятельность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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