На четырех перекрестках в Челябинске отключат светофоры

В нескольких районах Челябинска отключат светофоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на объектах дорожной сети.

Завтра, 18 декабря, с 9:00 до окончания работ будут отключены светофоры на участках:

пересечение улиц Худякова и Энтузиастов;

по улице Новороссийской в районе ДК ЧТПЗ.

С 10:00 до 16:00 работа светофорных объектов будет прекращена на пересечении улиц Потребительской 2-й и Нефтебазовой.

С 15:00 до 17:00 – на перекрестке улиц Новороссийской и Дербентской.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube