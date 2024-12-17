На четырех перекрестках в Челябинске отключат светофоры

В нескольких районах Челябинска отключат светофоры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на объектах дорожной сети.
Завтра, 18 декабря, с 9:00 до окончания работ будут отключены светофоры на участках:
пересечение улиц Худякова и Энтузиастов;
по улице Новороссийской в районе ДК ЧТПЗ.
С 10:00 до 16:00 работа светофорных объектов будет прекращена на пересечении улиц Потребительской 2-й и Нефтебазовой.
С 15:00 до 17:00 – на перекрестке улиц Новороссийской и Дербентской.
Челябинск, Виктор Елисеев
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