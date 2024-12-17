Челябинский правозащитник Владимир Казанцев умер в колонии

В колонии №11 Копейска скончался известный челябинский экоактивист и правозащитник Владимир Казанцев. Об этом сообщили его представители и друзья в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Казанцев стал известен в середине 2010-х годов как юрист, представлявший интересы южноуральских экоактивистов. В частности, Казанцев выступал от имени челябинцев в судах по вопросу восстановления границ городского бора и запрета строительства на особо охраняемой территории медицинского учреждения, а также против уничтожения леса на северо-западе города. Долгое время он представлял сторону противников строительства крупного добывающего предприятия в окрестностях Челябинска.

Активное участие он принимал и в экологическом движении за пределами региона.

Однако в августе 2021 года челябинца задержали по обвинению в мошенничестве. Обвинение строилось на показаниях двух свидетелей. Заявителем стал представитель организации из Екатеринбурга.

Казанцева обвиняли в том, что он убеждал клиента в возможности склонить сотрудников Арбитражного суда Челябинской области к принятию судебного решения в их пользу. Сам юрист свою вину категорически отрицал. Уголовное преследование он связывал именно со своей правозащитной деятельностью и отстаиванием в судах экологических прав южноуральцев.

Кстати, в ходе судебного заседания один из двух свидетелей заявил, что не считает себя потерпевшим.

Тем не менее, 19 октября 2022 года суд поддержал позицию обвинения и приговорил Владимира Казанцева к 4 годам колонии общего режима.

26 апреля 2023 года Челябинский областной суд отклонил апелляцию защитников экоактивиста. А 22 июня его перевели для отбывания наказания в копейскую ИК-11.

Не дало результатов и обращение в кассационную инстанцию – 14 декабря прошлого года и этот суд оставил первоначальный приговор в силе.

Сегодня, 17 декабря, Владимир Казанцев скончался в возрасте 52 лет. По данным некоторых источников, причиной смерти могла послужить ишемическая болезнь сердца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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