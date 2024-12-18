18 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

18.12.2024, среда
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10:00 Челябинск – Прием граждан руководством следственного управления СКР по Челябинской области (следственный отдел по Советскому району, пр. Ленина, 71)
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10:00 Челябинск – Игровая программа «В поисках новогоднего настроения» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
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11:00 Челябинск – II открытый фестиваль «Радость творчества» (Детская школа искусств №2, ул. Российская, 31)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Елочные огоньки» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Новогодние посиделки «Новый год стучится в дверь» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Итоговое заседание регионального Совета челябинского отделения Союза машиностроителей России с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корпус, 2-й этаж, актовый зал)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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15:00 Челябинск – Игровая программа «В гости к Деду Морозу» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиONE» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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16:00 Челябинск – Творческий мастер-класс «Карнавал новогодних игрушек: «Флажки» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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16:00 Челябинск – Квиз «Новогодний чайный quiz» для детей от 12 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
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16:00 Челябинск – Концертная программа «Назад в СССР» с участием мужского вокального ансамбля «Аккорд» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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17:00 Челябинск – Концерт «Рождественский калейдоскоп» в рамках выставки работ студентов и преподавателей факультета изобразительного искусства «Радостный свет Рождества» (ЮУрГИИ, ул. Плеханова, 41)
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17:00 Челябинск – Новогодняя праздничная программа «Уютные посиделки» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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18:00 Челябинск – Книжный своп «Редкий дар» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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