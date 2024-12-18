Челябинка вернулась из Турции с другом и незадекларированным миллионом

Кольцовские таможенники обнаружили у челябинки незадекларированный 1 миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в аэропорту Кольцово таможенники нашли в багаже у авиапассажирки из Стамбула 20 тысяч долларов США.

Жительница Челябинской области прилетела из Турции с другом. По словам женщины, деньги они сложили в ее сумочку просто для сохранности. При таможенном досмотре инспекторы, обнаружив «заначку», вернули девушке только разрешенную к перемещению сумму. Остальные наличные изъяты в качестве предмета административного правонарушения.

«Таможенному декларированию подлежат наличные средства, если сумма превышает 10 тысяч долларов США в эквиваленте по действующему курсу валют на одного пассажира. В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса РФ режим совместной собственности возникает только у супругов. В случае принятия лицом обязательств по перемещению не принадлежащих ему наличных денежных средств при пересечении границы ЕАЭС на такое лицо возлагается обязанность по декларированию сумм, превышающих установленный размер», – отметил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово» Сергей Боровик.

Возбуждено дело об административном правонарушении. При уплате штрафа и декларировании изъятой суммы деньги челябинке будут возвращены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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