В Челябинской области продолжаются снегопады

На Южном Урале ухудшаются погодные условия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, снег и гололедица ожидаются в регионе.

️С учетом прогноза, Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой, двигаться на пониженной скорости, соблюдать безопасную дистанцию, включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары.

Пешеходам также следует быть особенно внимательными и аккуратными при переходе проезжей части. Делать это следует только на пешеходных переходах. Кроме того, рекомендуется надеть яркую верхнюю одежду или прикрепить на нее световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию на дорогах и обеспечить безопасность движения.

Личный состав Госавтоинспекции несет службу в усиленном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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